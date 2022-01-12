الأبيض تسلم من سفيرة الدنمارك كمية من لقاحات موديرنا: لرفع المناعة المجتمعية والبدء بتسجيل الفئة العمرية بين 5 و12 سنة

تسلم وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض من سفيرة الدنمارك في لبنان ميريتي جول أربعمئة وتسعة وعشرين ألف جرعة (429000) من لقاح مودرنا لدعم حملة التلقيح ضد Covid-19 في لبنان، ذلك في مستشفى الرئيس رفيق الحريري الجامعي، وفي حضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور جلال الناطور ورؤساء مصالح ودوائر في المستشفى.

وقال “هذه الهبة تشكل دعما للإستمرار بالزخم الذي تتواصل فيه حملة التلقيح في لبنان، حيث يبلغ حاليا عدد الجرعات التي يتم إعطاؤها أسبوعيا قرابة مئة وخمسين ألف جرعة بعدما بلغ قبل ذلك نحو سبعين ألفا.

ولاحظ الوزير الأبيض أننا “نشهد في الفترة الحالية ارتفاعًا في الإصابات بفيروس كورونا ونحن في سباق لرفع نسبة المناعة المجتمعية وقد نجحت حملات التلقيح في إبقاء عدد المرضى الذي يدخل إلى المستشفيات تحت السيطرة”.

وردا على سؤال حول لقاح موديرنا، أوضح وزير الصحة أن “مواصفات هذا اللقاح هي نفسها مواصفات لقاح بفايزر وهو يمتاز بكونه يؤمن نسبة حماية ممتازة من المتحور أوميكرون”. وذكر بأن اللجنة الوطنية للقاح قد “سمحت بالمزج بين اللقاحات حيث إن التوصيات المتعلقة بموديرنا هي نفسها توصيات بفايزر”.

وأعلن أن “وزارة الصحة العامة فتحت باب التسجيل للفئة العمرية بين خمس واثنتي عشرة سنة إستباقًا لتأمين اللقاح لهذه الفئة العمرية وحمايتها خصوصًا في ظل العودة المدرسية”.

بدورها، أبدت السفيرة الدنماركية سعادتها ل”تأمين أكثر من أربعمئة ألف جرعة من لقاح موديرنا من الدنمارك للشعب اللبناني. وأكدت أن حكومة بلادها سعيدة لمساعدة لبنان وشعبه في المعركة ضد Covid-19 في ظل الظروف الصعبة الراهنة”.

ونوهت السفيرة جول بـ”الجهود المميزة التي يبذلها الوزير الأبيض كما بالتعاون الممتاز بين وزارة الصحة والسلطات الدنماركية”. وقالت: “إننا جميعًا معًا لمواجهة الجائحة ونستطيع بتعاوننا التغلب عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام