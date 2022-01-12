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January 12 2022 - 11:38

ايران.. الاتفاق الدائم أولوية في مفاوضات فيينا

منذ 24 mins 12 January، 2022
مفاوضات فيينا
ايران - عربي وإقليمي

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الايراني وحيد جلال زاده أن “أولوية الوفد الإيراني في فيينا هي التوصل الی اتفاق دائم لصالح الجمهورية الإسلامية”، مضیفاً أن “مقترحات مجموعة 4 + 1 للتوصل إلى اتفاق مؤقت قيد الدراسة ولم يتم قبولها أو رفضها بعد”.

وقال جلال زاده الأربعاء، في تصريح خاص لمراسل “ارنا”، “على الرغم من أن أولويتنا وهدفنا هو التوصل إلى اتفاق دائم، إلا أننا يجب أن نعترف أن الاتفاق المؤقت لا يضر بقانون “المبادرة الإستراتيجية لالغاء الحظر وحماية المصالح الوطنية”.

 واضاف أن “إيران شهدت انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق النووي دون دفع تعويضات سياسية واقتصادية”، لافتاً إلى أن “التوصل الی أي اتفاق يتطلب الوفاء بالالتزامات”، مؤکداً  أن ایران “لا تثق بالأطراف الغربیة بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاق السابق”، داعیاً هذه الاطراف الی اتخاذ خطوات فعالة لحلها. واضاف ان “الأطراف الغربية تدرك مدى قدرات إيران، وتشعر بالقلق إزاء إطالة أمد المفاوضات وبطء التقدم فيها ولهذا السبب اقترحت “اتفاق مؤقت ” للتوصل بعد ذلك إلى اتفاق دائم.”

المصدر: ارنا

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