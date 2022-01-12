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January 12 2022 - 00:20

ترامب يطلب تنحية المدعية العامة في نيويورك

منذ 45 mins 11 January، 2022
ترامب
أخبار دولية - الولايات المتحدة

طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قاض فيدرالي منع مكتب المدعي العام لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس من التحقيق معهم أو أمرها بتنحية نفسها من أي تحقيق في شركة ترامب.

وقدم محامو ترامب طلبا للحصول على أمر قضائي من شأنه أن “يوقف التحقيق المدني الذي يجريه المدعى عليه (ليتيتيا جيمس) ومكتب المدعي العام في نيويورك”، أو أن يفرض على جيمس أن “تنحي نفسها من المشاركة بأي تحقيق”.

وزعم المحامون أن جهود جيمس لتحديد ما إذا كان ترامب أو شركته قد انتهكا قوانين الضرائب في نيويورك قد بدأت “بدافع العداء السياسي ولغرض المضايقة والتهديد والترهيب والانتقام من ترامب”، مشددين على أن “التحقيق لا أساس له ومذكرات الاستدعاء الصادرة كجزء من التحقيق غير دستورية لأنها فضفاضة وغير ذات صلة”.

المصدر: الإندبندنت

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