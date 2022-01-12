بالفيديو .. إحراق سيارة تابعة لشرطة الاحتلال الصهيوني في بلدة شقيب السلام بالنقب المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 00:20

بالفيديو .. إحراق سيارة تابعة لشرطة الاحتلال الصهيوني في بلدة شقيب السلام بالنقب المحتل

منذ 1 ساعة 12 January، 2022
عربي وإقليمي - فلسطين - فيديو

اندلعت مساء اليوم  الثلاثاء ، مواجهات عنيفة أشعلت فيها الإطارات احتجاجاً على هجمة الاحتلال “الإسرائيلي” المتواصلة والتي تستهف منطقة أراضي النقع في صحراء النقب، وفي مواجهة الاعتداءات والاعتقالات التعسفية التي طالت 21 معتقلا بينهم سبعة قاصرين وفتاتان.

وكانت لجنة التوجية العليا لعرب النقب، قررت تصعيد النضال، لاستمرار جرائم التجريف والتحريش التي تتعرض لها أراضي النقع، وبحث سبل الاعتداءات والاعتقالات التعسفية التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية.

وأسفرت اعتداءات الاحتلال، خلال مداهمة قرى في النقب، اليوم الثلاثاء، والتي شملت هدم خيمة اعتصام في قرية سعوة الأطرش، عن اعتقال 21 شخصا بينهم 7 قاصرين وفتاتان، وإصابة عدد منهم خلال عمليات الاعتقال الوحشية، فيما أطلق الناشطون حراكا في محاولة للإفراج عن المعتقلين وصد الهجمة المتواصلة.

نقب

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