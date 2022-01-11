كورونا في روسيا.. تسجيل 783 وفاة و17525 إصابة جديدة

سجلت السلطات الصحية الروسية الثلاثاء 17525 إصابة و783 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن “أكبر عدد من الإصابات اليومية المسجلة في آخر 24 ساعة تعود إلى العاصمة موسكو (4635 حالة) ومدينة سان بطرسبورغ (1512 حالة) ومقاطعة موسكو (855 حالة)”، وتابع “تماثل 25216 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة”.

وأضاف المركز أن “إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسجلة في روسيا منذ بداية الجائحة بلغ 10 ملايين و684204 إصابة، من بينها 317687 حالة وفاة، و9 ملايين و732018 حالة شفاء”.

المصدر: روسيا اليوم