اعادة فتح السير على اوتوستراد التبانة بالاتجاهين وقطع السير على طريق عام المنكوبين بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2022 - 17:34

اعادة فتح السير على اوتوستراد التبانة بالاتجاهين وقطع السير على طريق عام المنكوبين بالاتجاهين

منذ 34 mins 11 January، 2022
أخبار موقع المنار

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