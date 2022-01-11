نقباء وأصحاب الافران شمالا بحثوا في تأثير فقدان الطحين.. والمير حذر من تمادي مصرف لبنان في الامتناع عن توقيع مراسيم الاعتمادات

تداعى نقباء وأصحاب الافران في الشمال إلى لقاء موسع أمام مقر النقابة في مدينة طرابلس لـ”التعبير عن سخطهم مما آلت إليه أوضاع الافران من فقدان لمادة الطحين”.

ودق نقيب الافران في الشمال طارق المير في كلمة ناقوس الخطر، لافتا الى “تمادي حاكم مصرف لبنان بقرارات الامتناع عن توقيع مراسيم الاعتمادات لتوفير مادة الطحين التي باتت مفقودة في السوق لعدم دفع ثمن القمح المستورد او لعدم توافر مخزون احتياطي من القمح المدعوم لدى كل المطاحن العاملة في لبنان لا سيما مطاحن الشمال التي تعاني من نقص حاد لعدم تحويل ثمن القمح المستورد الأمر الذي انعكس على حركة الإنتاج لديها”.

وطالب جميع المسؤولين بـ”واقع هذا القطاع الذي يرزح تحت الكثير من الصعوبات والتي تتطلب معالجات سريعة لأن الموضوع يصيب كل فئات الشعب اللبناني”.

وأعلن عضو النقابة في عكار المختار احمد عدرة “وقف العمل في الافران داخل البلدات العكارية في حال لم تتوافر مادة الطحين بما يكفي حاجة الافران في عكار”.

أما عضو نقابة أفران زغرتا نعيم الخواجة، فعرض مشاكل الافران والتي تلخص “بنقص كميات الطحين المسلمة إلى مناطق زغرتا والجوار ناتج عن عدم اكتراث حاكم مصرف لبنان بقطاع المخابز على كافة المستويات”، متسائلا: “لماذا هذا التقصير من قبل المصرف فالقمح موجود والاستهتار سيتسبب بأزمة كبيرة”.

المصدر: موقع المنار