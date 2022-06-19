أزمة الطحين مستعرة بين المطاحن والافران.. والمواطن يدفع الثمن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2022 - 21:44

أزمة الطحين مستعرة بين المطاحن والافران.. والمواطن يدفع الثمن

منذ 1 ساعة 19 June، 2022
تقارير مصورة - لبنان

أزمة الطحين مستعرة بين المطاحن والافران.. اما المواطن فهو من يدفع الثمن.

المصدر: قناة المنار

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