أزمة الطحين مستعرة بين المطاحن والافران.. والمواطن يدفع الثمن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2022 - 21:44
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الإمام الخامنئي خلال استقباله رئيس كازخستان: على كلا البلدين تعزيز مجالات التعاون ولا سيما على المستوى الإقليمي
الإمام الخامنئي: أمريكا والغرب يسعون لتوسعة نطاق نفوذهم في شرقي آسيا وغربيها وتوجيه ضربة إلى استقلال البلدان واقتدراها
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: مرور الوقت من دون تشكيل الحكومة سيؤدي الى مزيد من الانهيار
الشيخ نعيم قاسم: لإجراء التكليف في موعده ونرفض مساعي البعض للوصول الى الحكومة بهدف تصفية الحسابات
النائب حسن فضل الله: هناك مشاورات لبلورة موقف حزب الله من تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في ظل التوازنات الحساسة
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: ندعو القوى السياسية الى تبريد الخلافات وتأمين تسوية سياسية لحكومة قرار وطني
وزارة الطاقة اللبنانية: الشائعات عن نقص في مادة البنزين وعن تسعيرها بالدولار تسببت بمشهد الطوابير أمام محطات الوقود
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض: لا أزمة في الوقود وغلق المحطات سببه تأخر تسليم المحروقات
وزير الاقتصاد أمين سلام: وضع تجار ومفتعلي الأزمات خلف القضبان هو الحل الوحيد لأن سرقة المال العام تضرب الأمن الغذائي
وزير الاتصالات جوني قرم: وداعاً لاحتكار القطاع الخاص لسوق الانترنت في لبنان على حساب موارد الدولة ومصلحة المواطنين
رابطتا التعليم الثانوي والأساسي تؤكدان على ضرورة إجراء الإمتحانات الرسمية شريطة تأمين وصول الأساتذة الى المراكز
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب نبيل سليم من مدينة نابلس برصاص الاحتلال الاسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري
مستوطن يدهس فلسطينيتين خلال تظاهرة ضد الاحتلال في تل ابيب بمناسبة الذكرى الـ55 لاحتلال القدس على يد الصهاينة
مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي
وسائل إعلام فلسطينية: توغل عدة جرافات وآليات عسكرية "إسرائيلية" لمسافة محدودة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: يجب بناء تحالفات استراتيجية لرفض التطبيع ولدعم الشعب الفلسطيني وتحرير الأقصى
الخارجية التركية: وزير الخارجة الإسرائيلي سيزور تركيا الخميس المقبل لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
موسكو تعكف على صياغة مشروع قرار تقدمه إلى مجلس الأمن ضد الكيان المحتل في أعقاب قصفه لمطار العاصمة السورية دمشق
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يزعزع الأمن وسيكون سبباً في الاغتيالات
وسائل إعلام أفغانية: قتلى وجرحى في تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارة شمال العاصمة كابل
وزيرة الخزانة الأمريكية: التضخم بلغ مستويات غير مقبولة ولكننا نرى أن الركود الاقتصادي ليس مسألة حتمية
الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 470 متطرفا وتدمير أكثر من 240 موقع تمركز للقوات الأوكرانية
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات
الفرنسيون يقترعون في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستحدّد هامش عمل الرئيس إيمانويل ماكرون
مصرع العشرات جراء أمطار موسمية في بنغلاديش والهند ما دفع الملايين إلى مغادرة منازلهم وتحويل المدارس إلى ملاجئ للمنكوبين
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
المستشار الألماني: المساعدة العسكرية والمالية التي نقدمها إلى أوكرانيا ستستمر ما دام ذلك ضروريا في الحرب ضد روسيا
السلطات الأميركية تطلق رسمياً إسم جمال خاشقجي على الشارع الذي يقع فيه مبنى السفارة السعودية في واشنطن
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي
مؤتمر صحافي لمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف عند الـ2 من بعد ظهر الجمعة لإطلاق "الاحتفالية الخاصة بالأربعين ربيعاً" بمناسبة انطلاقة المقاومة الإسلامية وتأسيس حزب الله
كندا: حكم قضائي بالسجن المؤبد على شاب قتل 11 شخصا وأصاب 15 بعملية دهس في تورونتو عام 2018
الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بحوالى 9% خلال العام 2021
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
أزمة الطحين مستعرة بين المطاحن والافران.. والمواطن يدفع الثمن
منذ 1 ساعة
19 June، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
أزمة الطحين مستعرة بين المطاحن والافران.. اما المواطن فهو من يدفع الثمن.
المصدر:
قناة المنار
أزمة الطحين
ازمة الخبز
ازمة الخبز في لبنان
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