رئاسة الجمهورية: المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2022 - 19:56

رئاسة الجمهورية: المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها

منذ 47 mins 10 January، 2022
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