التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق الروشة باتجاه المنارة في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2022 - 21:50

التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق الروشة باتجاه المنارة في بيروت

منذ 2 ساعة 9 January، 2022
أخبار موقع المنار

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