انطلاق انتخابات نقابة طب الأسنان في بيت الطبيب

بدأت العملية الانتخابية لنقابة طب الأسنان، عند الثامنة من صباح اليوم في بيت الطبيب – فرن الشباك، وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في داخل ومحيط المكان، والمنافسة ستكون على 3 لوائح متكاملة وبعض المنفردين وذلك لانتخاب اعضاء مجلس النقابة المنتهية ولايتهم ومجلس ادارة صندوق التعاضد ولجنة التقاعد واللجنة التأديبية وعددهم 20 عضوا.

اللائحة الأولى برئاسة البروفسور رونالد يونس بعنوان “مستقلون منتفضون” ولائحة البروفسور الياس معلوف بعنوان “معا للانقاذ” واللائحة الثالثة برئاسة الدكتورة اميلي حايك بعنوان “نقابتي ثورتي”.

ولفت مدير العناية الطبية ورئيس اللجنة المكلفة للاشراف على الانتخابات ممثلا وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو في تصريح خاص ل”الوكالة الوطنية للاعلام” الى ان “الانتخابات تجري وللمرة الثانية وسط أجواء المنافسة الديموقراطية والهدوء”، شاكرا للقوى الامنية كافة “تنظيمها اللافت للانتخابات الحرة والديموقراطية”، ومشيرا إلى ان “الاقبال اليوم هو ضعيف نسبيا نسبة للانتخابات التي شهدتها النقابة سابقا”، آملا “ان تشهد الانتخابات كثافة في الاقتراع”، مؤكدا ان “وزارة الصحة سترحب بأي نتائج ستسفر عنها هذه الانتخابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام