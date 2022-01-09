السلطات الأمنية السودانية تغلق جسورا رئيسية وتخلي منطقة وسط الخرطوم (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2022 - 12:24
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الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحيي ذكرى انتفاضة قم المقدسة ضد نظام الشاه
الإمام الخامنئي: تصور الأعداء أن بإغتيالهم القائد قاسم سليماني سيتمكنون من إطفاء نور المقاومة لكنهم رأوا خلاف ذلك
الإمام الخامنئي: استشهاد القائد سليماني كان حادثة تاريخية لم يكن أحد يتوقع أن تكون بهذه العظمة
الرئيس الإيراني السيد رئيسي: انخفاض وتيرة التضخم في البلاد وزيادة صادرات البلاد بنسبة 40 في المائة خلال الأشهر الأخيرة
السيد رئيسي: صادرات إيران النفطية تتزايد ونسعى إلى تحييد العقوبات ورفعها في آن واحد
النائب عبدالله: "كورونا" هي مسألة مجتمعية والتلقيح المجاني مقابل الكلفة الباهظة لغرف العناية الفائقة
تنظيم ماراتون فايزر في يومه الثاني لتلقيح التلامذة والقطاع التربوي وكل من يرغب من مواليد 2009 وما دون
مكتب إعلام الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل الشاب علاء طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم
نادي الأسير الفلسطيني: المؤسسات الدولية لم تلعب دورًا فاعلًا ومهمًا أمام كل ما ترتكبه "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين
طائرات العدوان الأمريكي السعودي تستهدف أبراج الاتصالات في منطقة قرن الاعجم بمديرية ريدة في محافظة عمران اليمنية
مصدر عسكري يمني: 84 غارة لطائرات العدوان السعودي الأمريكي على عدد من المحافظات خلال 24 ساعة بينها 48 غارة على شبوة
مجلس النواب العراقي الجديد يعقد اليوم أول جلسة له
تجمع المهنيين السودانيين: نعلن رفضنا للمبادرة الأممية لحل الأزمة في السودان
كبير المفاوضين الإيرانيين: الخلافات بشأن موضوع رفع العقوبات آخذة في الانحسار
اتصال هاتفي بين مفوّض الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن حول أوكرانيا
بوريل وبلينكن: على روسيا خفض التصعيد وأي عدوان عسكري ضد أوكرانيا ستكون له تبعات وخيمة
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: موسكو تشعر بخيبة إزاء الإشارات الواردة من واشنطن وبروكسل عشية محادثات جنيف
ريابكوف: موسكو لن تبحث مع واشنطن الأوضاع في كازاخستان وهذا ملف لا يخص الولايات المتحدة
الخارجية الروسية: نرصد تحسناً في الوضع بكازاخستان وعودة عمل المؤسسات الاقتصادية والخدمية تدريجياً
الدفاع الروسية تعلن بدء مهام وحدات حفظ السلام في كازاخستان لحماية المنشآت والمطارات
الرئاسة الكازاخستانية: الوضع في جميع الأقاليم مستقر وتمت استعادة كافة المباني الإدارية
داخلية كازاخستان: اعتقال أكثر من 5100 شخص في جميع أنحاء البلاد
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مقتل 17 مصريا على الأقل وإصابة 18 آخرين في تصادم وقع في محافظة جنوب سيناء بين حافلة نقل ركاب وحافلة صغيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
بريطانيا تسجل أكثر من 146 ألف إصابة و313 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
مقتل 17 مصريا على الأقل وإصابة 18 آخرين في تصادم وقع في محافظة جنوب سيناء بين حافلة نقل ركاب وحافلة صغيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الأميركي جو بايدن: ترمب روج لأكاذيب بشأن انتخابات 2020 ولم يفعل أي شيء عند هجوم مناصريه على الكابيتول
بايدن: ترمب كان أول رئيس يرفض قبول نتائج الانتخابات ولن أسمح لأي شخص أن يضع خنجرا في عنق الديمقراطية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الصحة الفرنسي: تسجيل أكثر من 335 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء
استشهاد شاب فلسطيني بنيران العدو في محيط مخيم بلاطة بالضفة الغربية المحتلة
مصادر فلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني بعد دهسه من قبل مستوطن صهيوني غرب رام الله
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
السلطات الأمنية السودانية تغلق جسورا رئيسية وتخلي منطقة وسط الخرطوم (وكالة يونيوز)
منذ 27 mins
9 January، 2022
الاحتجاجات الشعبية في السودان
الامن السوداني
الخرطوم
السودان
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