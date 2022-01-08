السيد رئيسي: لا نواجه شحة في مجال اللقاحات المضادة لكورونا داخل البلاد

كما ثمن الرئيس الايراني جهود الكوادر الطبية والعلاجية جميعا، وصرح انه بالرغم من تراجع اعداد الاصابات والوفيات الناجمة عن هذه الجائحة في ايران، لكن مازالت الضرورة تقتضي اتباع التعليمات الوقائية والصحية بدقة لمكافحة السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

كما نوّه بالاجراءات الاحترازية على المنافذ الحدودية بهدف الحد من تفشي الوباء؛ مؤكدا على جميع العاملين والجهات الرسمية المعنية بمواصلة اجراءاتهات الرقابية لمنع دخول المصابين القادمين من الخارج.

كما اشار الى قرار لجنة مكافحة كورونا الوطنية بشأن استئناف الدوام حضوريا في مدارس وجامعات البلاد، وذلك بناء على الاحصائيات التي تؤكد انخفاض معدل الضحايا والاصابات الناجمة عن فيروس كورونا الوبائي في ايران؛ موجهاً كافة الاجهزة الحكومية المعنية باتخاذ ما يلزم من اجل تنفيذ هذا القرار.