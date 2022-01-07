النائب عز الدين استقبل وفدا من بلدية قانا وجرى استعراض للمشاكل التي تعاني منها البلدة وجوارها

استقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين في مكتبه بمدينة صور الجنوبية الجمعة وفداً من بلدية قانا، حيث جرى استعراض عدد من المشاكل التي تعاني منها البلدة وجوارها، لا سيما على مستوى المياه.

وفي هذا السياق، أجرى عز الدين اتصالات هاتفية مع المعنيين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، إن كان على المستوى الفني أو الإداري، لمعرفة أسباب انقطاع المياه عن بلدة قانا وقرى جوارها، وكيفية المعالجة بالشكل السريع.

ووعد المعنيون النائب عز الدين البدء باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمعرفة الأسباب التي تؤدي الى انقطاع المياه عن قانا، والعمل على حلها بشكل فوري.

كما جرى تحديد موعد لقاء بين النائب عز الدين ومدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي للتباحث بالإجراءات العملية التي تحول دون انقطاع المياه عن قانا وجوارها، ومعالجة الأسباب الجوهرية لهذه المشكلة.

المصدر: بريد الموقع