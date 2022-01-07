الرئيس الكازخستاني: كازاخستان ستكمل العملية ضد المسلحين و “أولئك الذين لن يستسلمون سيتم القضاء عليهم” (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2022 - 10:52

الرئيس الكازخستاني: كازاخستان ستكمل العملية ضد المسلحين و “أولئك الذين لن يستسلمون سيتم القضاء عليهم” (سبوتنيك)

منذ 8 mins 7 January، 2022
أخبار موقع المنار

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