اشتباكات مسلحة عنيفة وسط مدينة ألما آتا الكازاخية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2022 - 15:30
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مصادر فلسطينية: استشهاد الشاب الفلسطيني مصطفى ياسين فلنة من قرية صفا بعد دهسه من قبل مستوطن صهيوني غرب رام الله
فلسطين المحتلة: استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال خلال مواجهات في محيط مخيم بلاطة بالضفة الغربية
شرطة الاحتلال تعتقل المرابطة المقدسية خديجة خويص من مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى
الوزير علي حمية للمنار: المساعي متواصلة لتذليل العقبة التي تسببت في عدم انعقاد جلسات الحكومة ولا نعلم متى ستثمر المساعي
رئيس لجنة الاتصالات حسين الحاج حسن: أزمة البطاقات مسبقة الدفع نتجت من التخوّف من إرتفاع الأسعار وتخزينها من قبل مافيات
نقابة موظفي مصرف لبنان: نرفض تسليم القائمين بالتدقيق المالي والتحقيق الجنائي بأسماء ورتب موظفي المصرف وحركة حسابتهم
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ: المنظمة الدولية تتلكأ في التحقيق في هجمات كيميائية نفذها تنظيم داعش
شركة الغاز اليمنية: تحالف العدوان السعودي الاميركي يحتجز سفينة تحمل نحو 9500 طنا من مادة الغاز المنزلي
القضاء التونسي يستدعي 19 شخصية سياسية ابرزهم الغنوشي والمرزوقي والشاهد على خلفية شبهات فساد
السلطات السودانية تغلق جسورا بالعاصمة الخرطوم على خلفية دعوات لتظاهرات تطالب بعودة الحكم المدني
الجمهورية الاسلامية الايرانية: تشييع رفات 250 شهيدا سقطوا بالحرب المفروضة التي اشعلها نظام صدام حسين
كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني: مفاوضات فيينا لإعادة احياء الاتفاق النووي ايجابية وتمضي قدماً
كازاخستان: توقف جميع الرحلات الجوية وخدمات البنوك والاتصالات على خلفية احتجاجات في البلاد
التلفزيون الرسمي في كازاخستان: مقتل 13 شرطيا خلال المواجهات مع المحتجين في مدينة "الما آتا"
رويترز: أكثر من 1000 جريح خلال الاشتباكات بين الأمن ومتظاهرين وسط العاصمة نور سلطان
وكالة الصحافة الفرنسية: موسكو ترسل طلائع قواتها لحفظ السلام الى كازاخستان
اسوشيتد برس: المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية تعيش حالة من الفوضى بسبب تفشي متحور أوميكرون
أميركا: مقتل 13 شخصا بينهم 7 أطفال في حريق بمبنى سكني في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
فرنسا تدعو الأوروبيين إلى تنسيق وثيق فيما بينهم في ضوء المفاوضات المرتقبة مع روسيا بشأن الأمن في أوروبا
كازاخستان: إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد بسبب احتجاجات شعبية واقتحام محتجين لمقرات حكومية
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف: عصابات إرهابية تسيطر على البنى التحتية للدولة ومنها مطار "ألما آتا" وطائرات أجنبية
الرئيس الكازاخي يطلب مساعدة روسيا ودول معاهدة الأمن الجماعي لمواجهة إرهابيين مدربين في الخارج
وزارة الداخلية الكازاخية: مقتل 8 وإصابة 317 من عناصر قوات الأمن والجيش في أعمال الشغب التي تشهدها كازاخستان
شركات طيران عالمية تلغي رحلاتها إلى مطار "ألما آتا" الكازاخي الدولي بعد استيلاء متظاهرين عليه
البيت الأبيض: ندعو سلطات كازاخستان إلى ضبط النفس وادعاءات روسيا بمسؤوليتنا عن أعمال الشغب تكشف استراتيجيتها في التضليل
الرئاسة الجزائرية: سفيرنا في باريس يعود إلى فرنسا يوم الخميس لمزاولة مهامه كالمعتاد
مسؤول خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: نؤكد دعم الاتحاد الكامل لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها
كوريا الشمالية تعلن عن إطلاق صاروخ فرط صوتي باتجاه البحر ويصيب هدفه على بعد 700 كلم
الخارجية الأميركية: عملية الإطلاق تنتهك قرارات لمجلس الأمن وتمثل تهديدا لجيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي
وسائل إعلام أميركية: مقتل 13 شخصا جراء حريق في مبنى سكني تابع للحكومة في مدينة فيلادلفيا
وزير الصحة الفرنسي: تسجيل أكثر من 335 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء
استشهاد شاب فلسطيني بنيران العدو في محيط مخيم بلاطة بالضفة الغربية المحتلة
مصادر فلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني بعد دهسه من قبل مستوطن صهيوني غرب رام الله
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
اشتباكات مسلحة عنيفة وسط مدينة ألما آتا الكازاخية (سبوتنيك)
منذ 28 mins
6 January، 2022
اشتباكات مسلحة
مدينة ألما آتا
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