إيران تدعو إلى تفويت الفرصة على “العملاء الأجانب” في كازاخستان

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تولي اهتماماً بالأمن والاستقرار في كازاخستان، مضيفاً “يجب ألا يفسح المجال أمام استغلال العناصر الأجنبية التطورات في كازاخستان”. وعلّق خطيب زاده الخميس على التطورات الأخيرة في جمهورية كازاخستان، مشيراً إلى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تراقب بدقة ما تجري في هذه الجمهورية.

وتابع قائلاً “نحن نعتقد ان كازاخستان الشقيقة حكومة وشعباً قادرة على معالجة مشاكلها من خلال الحوار السلمي وعلى أساس مصالحها الوطنية”. وأعرب زاده عن أمله بأن “يعود الامن والاستقر ار اليها على وجه السرعة”.

المصدر: ارنا