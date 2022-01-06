التلفزيون الرسمي الكازاخستاني: مقتل 12 شرطياً وجرح 353 آخرين خلال المواجهات في مدينة ألما آتا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2022 - 12:22

التلفزيون الرسمي الكازاخستاني: مقتل 12 شرطياً وجرح 353 آخرين خلال المواجهات في مدينة ألما آتا

منذ 2 ساعة 6 January، 2022
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