خضر عدنان: الاحتلال الاسرائيلي يحاول بالدم كسر انتصارنا بالأسير هشام أبو هواش

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت محاولة إعدام للشيخ سليمان الهذالين، بعد دهسه عمدا وإصابته بجروح خطيرة، في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة”.

كلام عدنان جاء خلال زيارة لوفد من حركة الجهاد الإسلامي الى مشفى الميزان بالخليل للاطمئنان على الشيخ سليمان الهذالين مساء الأربعاء.

وشدد عدنان على أن “الاحتلال يحاول بالدم كسر انتصارنا بالأسير هشام أبو هواش”، وحمّل “الاحتلال الإسرائيلي، حكومة وجيشا، ومخابرات عملية الدهس الإرهابية بحق الشيخ الهذالين”.

يشار إلى الشيخ سليمان الهذالين أصيب بجروح خطيرة الأربعاء، بعد تعرضه للدهس خلال تصديه لقوات العدو الاسرائيلي في مسافر يطا جنوب الخليل.

المصدر: فلسطين اليوم