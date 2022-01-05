إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في المواجهات مع العدو الاسرائيلي على مدخل بيت امر بالخليل في الضفة المحتلة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2022 - 20:22

إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في المواجهات مع العدو الاسرائيلي على مدخل بيت امر بالخليل في الضفة المحتلة(فلسطين اليوم)

منذ 14 mins 5 January، 2022
أخبار موقع المنار

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