مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأربعاء 05-01-2022

دورة استثنائية للمجلس النيابي، وموازنة حكومية للعام الحالي، فهل تكونان مقدمة لاتزان قضائي سياسي يؤدي الى اجتماع الحكومة؟ من قصر بعبدا كان الحديث عن الايجابية بعد لقاء بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي واتصالهما بالرئيس نبيه بري، وعلى عهدة رئيس الحكومة كان التفاؤل الذي بدأ بالاعلان عن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ووصل الى حد الحديث عن دعوة لاجتماع مجلس الوزراء قريباً.

فهل في جعبة الرئيس ميقاتي ما يذلل العقبات التي سدت بات مجلس الوزراء؟ وهل اتخذ القرار بتصويب الانحراف القضائي الذي اصاب تحقيقات مرفأ بيروت؟ الكل يأمل ذلك، والجواب بعهدة القادم من الايام في الايام اللبنانية الصعبة ارتفاع حاد بالضغط الاقتصادي وصل الى الثلاثين ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار، وتداعياته لم تشعل صفائح النفط فحسب، بل طالت رغيف الفقراء، العالق بين اصحاب الافران وتسعيرة وزارة الاقتصاد.

اما سعير اومكرون فما زال يهشم الأمن الصحي في لبنان مع الاعلان اليومي عن ارتفاع عداد اصابات كورونا، جلها من المتحور الجديد، اما حوار الوزارات المعنية فتوصل الى الاعلان عن عودة العام الدراسي بشكل طبيعي الاثنين المقبل، مع ضرورة التشدد باجراءات السلامة المطلوبة.

في فلسطين المحتلة مطلب للمستوطنين الصهاينة بان يوقف قادتهم عنترياتهم الاعلامية وتهديداتهم ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وهم العاجزون امام ارادة هشام ابو هواش الذي كسر السجان الاسرائيلي وفتح عهداً جديداً من الحرية المحمية بسواعد المقاومين وصواريخهم.

اما فجر الصحراء اليمني فقد زاد من صراخ وعويل أهل العدوان، العالقين كل يوم تحت وطأة ما يكشفه اليمنيون من انجازات ميدانية موثقة بالصوت والصورة، بما يكسر عنجهية المعتدين ويعدمهم الخيارات.

المصدر: قناة المنار