وزير الصحة اللبناني : العودة للمدارس بدون ظروف صحيحة ستساهم في انتشار الوباء لذلك سنتشدد بالإجراءات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2022 - 13:34

وزير الصحة اللبناني : العودة للمدارس بدون ظروف صحيحة ستساهم في انتشار الوباء لذلك سنتشدد بالإجراءات

منذ 60 mins 5 January، 2022
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