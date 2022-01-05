القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع Wing loong 2 تابعة لسلاح الجو الإماراتي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء عسيلان بشبوة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2022 - 10:50

القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع Wing loong 2 تابعة لسلاح الجو الإماراتي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء عسيلان بشبوة

منذ 8 mins 5 January، 2022
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