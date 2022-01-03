اعلام العدو يتحدث عن سقوط طائرة مروحية في حيفا ورئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت يغادر جلسة كان يعقدها بشكل عاجل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2022 - 22:32

اعلام العدو يتحدث عن سقوط طائرة مروحية في حيفا ورئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت يغادر جلسة كان يعقدها بشكل عاجل

منذ 22 mins 3 January، 2022
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