الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و295 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الإثنين انه تم تسجيل 3 وفيات و295 إصابة جديدة بفيروس كورونا و248 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة أن “حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وحالة في سلفيت، نتيجة الإصابة بالفيروس”، وأشارت إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 24، الخليل 43، رام الله والبيرة 61، ضواحي القدس 5، طوباس 5، نابلس 27، جنين 13، طولكرم 8، سلفيت 2، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 97”.

وأضافت الكيلة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 24، الخليل 11، رام الله والبيرة 60، ضواحي القدس 6، طوباس 7، نابلس 22، جنين 7، طولكرم 2، سلفيت 8، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 97”.

المصدر: وكالة وفا