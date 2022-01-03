مصطفى حمدان: الانتخابات النيابية لن تحصل بحكومة نجيب ميقاتي

رأى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” العميد مصطفى حمدان ان “الانتخابات النيابية لن تحصل بحكومة دولة الرئيس نجيب ميقاتي”.

وقال حمدان الاثنين إن “سعر الدولار طار من دون رادع أو قدرة على الردع”، واضاف “من يحمون رياض سلامة، طيروا قانون التدقيق الجنائي لان الموس وصل إلى رقبتهم، ومافيا مالكي البنوك تصرفوا بما تبقى من أموال الناس”.

واستغرب حمدان “غياب القضاء عن كل ما يحصل”، واعتبر ان “الحل بلجان شعبية من الاوادم تدير المدن والقرى اجتماعيا واقصاديا بحماية جيشنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام