السيد رئيسي: مدرسة الحاج سليماني هي مواجهة العدو والتضحية في سبيل الدفاع عن شعوب المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2022 - 16:06

السيد رئيسي: مدرسة الحاج سليماني هي مواجهة العدو والتضحية في سبيل الدفاع عن شعوب المنطقة

منذ 2 ساعة 3 January، 2022
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