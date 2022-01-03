الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: مدرسة الشهيد سليماني ستبقى خالدة ولن تغتال بصاروخ أو رصاصة أو قذيفة هاون – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2022 - 14:24

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: مدرسة الشهيد سليماني ستبقى خالدة ولن تغتال بصاروخ أو رصاصة أو قذيفة هاون

منذ 8 mins 3 January، 2022
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