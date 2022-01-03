وسائل اعلام عراقية: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف موقعاً أمريكياً في مطار بغداد الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2022 - 10:50

وسائل اعلام عراقية: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف موقعاً أمريكياً في مطار بغداد الدولي

منذ 17 mins 3 January، 2022
أخبار موقع المنار

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