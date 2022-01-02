المقاومة الفلسطينية تحذر العدو من التمادي في إجرامه بحق الأسير أبو هواش

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاحد، العدو الإسرائيلي من التمادي في إجرامه بحق الأسير هشام أبو هواش، مؤكدةً أنه “ليس لوحده في الميدان، بل بجانبه فصائل المقاومة التي تضع قضية الأسرى على رأس أولوياتها”.

ودعت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها، أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده لتدشين حملة شعبية واسعة واشعال الارض المحتلة ثورة وانتفاضة نصرة واسناداً للأسير أبو هواش في مواجهته البطولية مع قوات العدو الصهيوني.

وطالبت المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل لإنقاذ الأسير البطل هشام أبو هواش من بطش السجان المجرم.

وتوجهت الفصائل، بالتحية للأسير البطل هشام أبو هواش الذي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ139 على التوالي، رغم ما يتعرض من خطر الموت بسبب تدهور وضعه الصحي.

وأكدت عائلة الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، اليوم الأحد، أن الأسير هشام أصبح على مشارف فقدان حياته، نتيجة اضرابه المتواصل لليوم الـ139.

وقال شقيق الأسير عماد أبو هواش “أخي هشام يحتضر بالكامل وخلال ساعات إن لم يتدخل أحد قد يفقد حياته في ظل تعـنت الاحتلال”، مطالبا الجميع بالتدخل لإنهاء معاناته.

ويواصل اليوم الأحد الأسير هشام إسماعيل أبو هواش؛ إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي، رغم صدور قرار بوقف اعتقاله الإداري، وخطورة الوضع الصحي.

المصدر: فلسطين اليوم