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January 2 2022 - 11:00

إقامة مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني

منذ 1 ساعة 2 January، 2022
إقامة مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سليماني بحضور قاآني وعبداللهيان
ايران - عربي وإقليمي

اقيمت في طهران صباح الأحد مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني الفريق قاسم سليماني بحضور قائد “قوة القدس” العميد اسماعيل قاآني ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وحضر ايضاً هذه المراسم التي جرت في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في وزارة الخارجية الايرانية سفراء فلسطين وسوريا والعراق.

كما جرت امس السبت مراسم مماثلة بحضور وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان في مبنى وزارة الخارجية بحضور نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي.

وكان القائد السابق لـ”قوة القدس” الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس قد استشهدا مع عدد من مرافقيهما في 3 كانون الثاني/يناير عام 2020 في عملية اغتيال ارهابية بواسطة طائرات اميركية مسيرة في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد.

المصدر: فارس

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