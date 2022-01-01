روسيا: تسجيل أدنى حصيلة للإصابات والوفيات اليومية بكورونا منذ سبتمبر/ايلول

أعلنت روسيا السبت تسجيل أقل من 20 ألف إصابة و900 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى حصيلة منذ سبتمبر/ايلول الماضي.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا إنه “تم رصد 19751 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، وهو العدد الأقل منذ 22 سبتمبر، فيما انخفض مؤشر الوفيات اليومية إلى 847 حالة في إدنى حصيلة منذ 27 سبتمبر”.

واضاف المركز “بلغ إجمالي حالات كورونا في روسيا 10 ملايين و519733، منها 309707 حالات وفاة، بينما وصل مجموع المتعافين إلى 9 ملايين و497063 شخصا، بعد تماثل 33144 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي”.

المصدر: روسيا اليوم