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January 1 2022 - 10:42

كويكبان يطيران نحو الأرض في وقت واحد

منذ 17 mins 1 January، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قالت صحيفة The Sun، إن اثنين من النيازك الفضائية يقتربان من كوكب الأرض، وقد يحمل ذلك في طياته المخاطر.

ونقلت الصحيفة، عن معطيات الوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أن أحدهما- كويكب 2013 YD48 – بحجم ساعة بيغ بن، والثاني – كويكب 7482 YD48 – ضعف حجم مبنى إمباير ستيت.

وأشارت الصحيفة، في مقالها، إلى أن عرض الكويكب 2013 YD48 يبلغ حوالي 104 أمتار، وسيمر قرب كوكبنا في 11 يناير على مسافة 5.6 مليون كيلومتر.

وأما كويكب 1994 PC1 فسيمر قرب بالأرض في 18 يناير على مسافة 0.013 وحدة فلكية، والذي وفقا لمعطيات مركز دراسة الأجسام القريبة من الأرض التابع للوكالة، يعتبر في “مسلك قريب”.

في وقت سابق، قال نائب رئيس “ناسا” توماس زوربوخين، إن كافة الكويكبات المعروفة للعلماء في الوقت الحالي، لا تهدد بالتصادم مع الأرض في المائة عام القادمة.

ونوه بأن العلماء “يعرفون فقط حوالي 40٪ من الأجسام التي يزيد حجمها على 140 مترا في الحجم”.

المصدر: نوفوستي

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