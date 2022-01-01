النائب المقداد: متجهون إلى كارثة و”كورونا” يتفشّى بشكل واسع

حذّر عضو لجنة الصحة النيابية النائب علي المقداد من كارثةٍ ينتظرها لبنان بفعل التفشّي الواسع لفيروس “كورونا”، عازيًا هذا التفشي إلى تسجيل ارتفاع في الإصابات بالفيروس بين الوافدين، وإلى انعدام المسؤولية المجتمعية والاستهتار الحاصل في صفوف المواطنين على مستوى التقيّد بالإجراءات الوقائية.

وقال المقداد “كنا حذرنا منذ أكثر من 15 يومًا من بدء الموجة الرابعة من الوباء مع وصول المتحوّر الجديد إلى لبنان”، مشددًا على أن “الأزمة تكمن اليوم في عدد الأسرّة المحدود جدًا، وكمية الأدوية المحدودة جراء الندرة وغلاء الأسعار، حيث يتعذّر على المواطن دفع الفاتورة الإستشفائية، وإذا ما أضيف عامل التفشي إلى ذلك “فإننا ذاهبون إلى كارثة”.

المصدر: اذاعة النور