وزير الدفاع التركي وقادة الجيش يتفقدون قواتهم على الحدود السورية

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وكبار قادة الجيش، الجمعة، جولة تفقدية إلى الوحدات العسكرية المتمركزة على حدود سوريا. ووصل أكار الى ولاية شانلي أورفة المتاخمة للحدود السورية جنوبي تركيا، رفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

وأجرى أكار وقادة الجيش جولة تفقدية إلى الوحدات المتمركزة على الحدود، وزاروا قيادة مركز العمليات المشتركة التابع للقوات البرية.

وعقد أكار خلال زيارته للمركز اجتماعًا عبر تقنية فيديو كونفرنس مع قادة الوحدات على الشريط الحدودي داخل الأراضي السورية. وتلقى وزير الدفاع وقادة الجيش معلومات حول التطورات الميدانية الراهنة بالمنطقة في آخر أيام عام 2021.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول