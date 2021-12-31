مستشفى بيروت الحكومي: 24 حالة حرجة وحالة وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2021 - 18:10

مستشفى بيروت الحكومي: 24 حالة حرجة وحالة وفاة

منذ 10 mins 31 December، 2021
مستشفى بيروت الحكومي الجامعي
لبنان

أعلن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 24 حالة حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 345

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 41

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1476

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24

– حالات وفاة: 1

وأشار الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.

رقم الهاتف 01832070”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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