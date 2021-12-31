المفتي قبلان: للتمسك بالشراكة الإسلامية المسيحية الوطنية وبمشروع الدولة الواحدة

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت “لم يمر على ناسنا منذ تاريخ نشأة لبنان أسوأ من كارثة العام 2021 والسبب طبعا ليست الأيام، بل جريمة العمل السياسي المالي واللعبة الدولية الإقليمية التي أخذت قرارا بإنهاك لبنان وخنقه واستنزافه وتجويع شعبه”.

وأضاف المفتي قبلان ان “أكبر أزمة يعانيها لبنان من الانهيار الشامل، سببها الكارثة السياسية، توازيا مع أسوأ خيانة ارتكبها كارتيل المصارف والحاكم المركزي والمتنفذون في السياسة المالية ليصبح لبنان ضحية سهلة أمام الأنياب الدولية الإقليمية ولأهداف سياسية”.

وشدد المفتي قبلان على “التمسك بالشراكة الإسلامية – المسيحية الوطنية والتمسك بمشروع الدولة الواحدة”، وتابع “لن نقبل بأي صيغة سياسية لا شراكة فيها مع المسيحيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام