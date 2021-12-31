الاحتلال الصهيوني يطلق النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة “أرائيل”

أصيب شاب فلسطيني بجراح حرجة، صباح اليوم الجمعة، إثر إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة “أرائيل” الجاثمة على أراضي المواطنين قرب سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الفلسطيني أصيب في بطنه عقب إطلاق النار عليه لدى محاولته تنفيذ عملية طعن بسكين زعمت أنها كانت بحوزته، فيما لم يصب أي عنصر من قوات الاحتلال بالحادثة.

وعززت قوات الاحتلال من تواجد عناصرها في محيط مستوطنة “أرائيل” بعد إطلاق النار على الفلسطيني.

وأضافت وسائل الإعلام ذاتها، أن قوات الاحتلال بالتعاون مع “الشاباك” ينفذون عملية بحث لملاحقة سيارة على متنها شخصان أوصلا منفذ محاولة الطعن لـ”مفرق جيتي”.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام