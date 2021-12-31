الكرملين يؤكد بدء الاتصال الهاتفي بين بوتين وبايدن

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بدء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

وقال بيسكوف ردا على سؤال بهذا الصدد: “نعم، بدأوا في الموعد المقرر”.

من جهته، أشار البيت الأبيض إلى أن الاتصال بدأ عند الساعة 15:35 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (23:35 مساء الخميس بتوقيت موسكو).

ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان قضايا الأمن في سياق المقترحات التي قدمتها موسكو لواشنطن وحلف الناتو.

وطالبت موسكو الغرب بتقديم ضمانات أمنية، وقبل كل شيء بشأن عدم توسع حلف الناتو شرقا وعدم توسيع بنيته التحتية العسكرية بالقرب من حدود روسيا.

المصدر: روسيا اليوم