قوات المارينز الأمريكية تسرّح 206 أفراد رفضوا تطعيمهم ضد كورونا

أعلنت قوات المارينز الأمريكية يوم الخميس عن تسريح المزيد من العسكريين لرفضهم التطعيم ضد فيروس كورونا، ليصل عددهم الإجمالي إلى 206 أفراد.

وأشارت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إلى أن الأسبوع الماضي كان عدد من تم فصلهم من قوات المارينز لهذا السبب 169 عسكريا، وبالتالي تم فصل 37 عسكريا خلال الأسبوع الأخير.

وحسب التقرير لـ “بوليتيكو”، فإن 95% من كوادر قوات المارينز و86% من أفراد قوات الاحتياط تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الأقل.

وطلب 3274 من أفراد المارينز إعفاءهم من التطعيم الإلزامي بسبب معتقداتهم الدينية، وتم رفض 3115 طلبا منها.

وتم إعفاء 1007 عسكريين من قوات المارينز من التطعيم لأسباب صحية.

المصدر: بوليتيكو