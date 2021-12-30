تقرير مستشفى بيروت الحكومي : 42 اصابة و24 حالة حرجة ووفيتان و1349 لقاحا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 30 2021 - 22:56

تقرير مستشفى بيروت الحكومي : 42 اصابة و24 حالة حرجة ووفيتان و1349 لقاحا

منذ 2 ساعة 30 December، 2021
مستشفى بيروت الحكومي الجامعي
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى بيروت الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19 في مستشفى بيروت الجامعي:

Pfizer: 1110
AstraZeneca: 239

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 500 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 42

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1473 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24

– حالات وفاة: 2

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى بيروت الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.

رقم الهاتف 01832070”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة