بوتين لبايدن: بإمكاننا المضي قدماً في تطوير حوار فعال بين روسيا والولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 30 2021 - 15:38

بوتين لبايدن: بإمكاننا المضي قدماً في تطوير حوار فعال بين روسيا والولايات المتحدة

منذ 47 mins 30 December، 2021
بوتين لبايدن: بإمكاننا المضي قدما في تطوير حوار فعال بين روسيا والولايات المتحدة
أخبار دولية - روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة إلى نظيره الأمريكي جو بايدن، على أهمية تعزيز التعاون بين موسكو وواشنطن، مبدياً قناعته بقدرة الزعمين في المضي قدماً في هذا السبيل.

وأشار بوتين، في رسالة تهنئة بعث بها إلى بايدن بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة إلى أن روسيا والولايات المتحدة “تتحملان قدراً خاصاً من المسؤولية عن الحفاظ على الاستقرار الدولي والإقليمي، ولذلك بإمكانهما ومن واجبها التعامل على نحو بناء وتوحيد مساعيهما في مواجهة التحديات والتهديدات المتعددة التي تواجهها البشرية”.

ونقلت الرئاسة الروسية (الكرملين) عن بوتين قوله في الرسالة “أنا على قناعة بأننا، تطويرا للاتفاقات المبرمة خلال قمتنا في جنيف في يونيو الماضي، نستطيع المضي قدما وتطوير حوار روسي-أمريكي فعال مبني على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح القومية لبعضنا البعض”. ونشرت هذه الرسالة قبل ساعات من المكالمة الهاتفية التي من المقرر أن تجري مساء اليوم بين بوتين وبايدن.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة