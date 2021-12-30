باقري: مفاوضات فيينا ماضية إلى الأمام

أعلن كبير المفاوضين الايرانيين على باقري كني أن مفاوضات فيينا “ماضية إلى الأمام بصورة جيدة”. وقال كبير المفاوضين الايرانيين إنه “كلما كان الطرف الاخر اكثر جدية لالغاء الحظر ولديه ارادة اكثر جدية للقبول بالآليات المحددة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية لالغاء الحظر خاصة في قضيتي التحقق والضمان، فبإمكاننا الوصول الى اتفاق في فترة زمنية اقصر”. وأكد باقري في الوقت نفسه أنه “لو حصل الاتفاق فانه يجب اولاًَ على الطرف المنتهك للاتفاق النووي اي الولايات المتحدة الغاء الحظر ومن ثم تقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد التحقق من ذلك باتخاذ الاجراءات النووية في اطار الاتفاق”.

وسبق أن أعلن كبير المفاوضين الروس ايضاً أن “العناصر اللازمة لنجاح المفاوضات متوفرة وان فرصة الوصول الى اتفاق كبيرة”. وعقدت الاربعاء عدة اجتماعات ثنائية ومتعددة الاطراف بين كبير المفاوضين الايرانيين ورؤساء وفود الدول الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) ومساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا.

كما عقدت صباح الاربعاء اجتماعات مشتركة بين كبير المفاوضين الايرانيين والترويكا الاوروبية ومندوب الاتحاد الاوروبي. وفي ختام الاجتماعات توجهت وفود الاطراف الاخرى الى فندق “ماريوت” الواقع امام فندق “كوبورغ” للقاء الوفد الاميركي والتشاور معه حول اوضاع المفاوضات. وتفيد التقارير أن نقاط الخلاف بين الدول المشاركة في المفاوضات قد اتجهت نحو الانخفاض مقارنة بالجولة الماضية، وان وتيرة المفاوضات اصبحت اكثر انسابية. وبالتزامن مع ذلك عقدت اجتماعات الخبراء بين ايران ومجموعة “4+1” مع التركيز على محور رفع الحظر وحققت الاطراف المشاركة تقدما جيدا. وتؤكد الوفود كلها تقريباً ضرورة استمرار المفاوضات للوصول الى الاتفاق النهائي لاحياء توافقات العام 2015 .

المصدر: ارنا