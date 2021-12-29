كاميرا المنار في اليتمة اليمنية بعد تحريرها من العدوان

استطلعت كاميرا المنار اراء اهالي منطقة اليتمة في محافظة الجوف اليمنية بعد تحريرهم من العدوان السعودي. وكان المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع قد أعلن الأحد، سيطرة الجيش و«اللجان الشعبية» على مساحات واسعة في منطقة اليتمة الحدودية – وما جاورها -، الواقعة في أطراف محافظة الجوف المُحاذية لمنطقة نجران السعودية.

إعلانٌ حمل أكثر من دلالة وأكثر من رسالة إلى الجانب السعودي؛ إذ أثبت أن قوات صنعاء تحتفظ بقدرات عسكرية كبيرة على نقل المعركة إلى العمق السعودي، كما أكد أن لا خطوط حمراء أمام عملياتها، وما اليتمة التي كانت خطّاً أحمر بالنسبة إلى القوات اليمنية منذ 60 عاماً، إلّا دليل على ذلك، فضلاً عن أن العملية أظهرت مجدّداً التفوّق العسكري للجيش و«اللجان»، حتى في ساحات المعارك المفتوحة الخالية من أيّ تحصينات طبيعية.

يُضاف إلى ما تَقدّم، أن سيطرة قوات صنعاء على ما يقارب 1200 كلم في اليتمة الحدودية، يَعدّه خبراء عسكريون «استراتيجياً»، لأهمية المنطقة، ووقوعها على الشريط الحدودي الذي يصل الجوف بحضرموت، وأيضاً بالقرب من منفذ الخضراء الرابط بين اليمن والسعودية، وعلى مقربة – من جهة الجنوب – من منطقة البقع الرابطة بين محافظتَي الجوف وصعدة.

المصدر: المنار