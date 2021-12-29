القوات الروسية والسورية أضعفت إمكانيات “داعش” بشكل كبير

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، لوكالة “سبوتنيك”، أن القوات المسلحة الروسية، بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة السورية استطاعت خلال العام المنصرم تعزيز النجاح في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وتابع “نتيجة لذلك تم إضعاف إمكانات هذا التنظيم بشكل كبير وتم القضاء على قوته ووسائله المهمة، وتم تدمير الهيكل التنظيمي وتقليل توفير الموارد”. وأكد سيرومولوتوف أن عملية مكافحة الإرهاب في عام 2021 ماتزال قائمة ومتوترة. وأردف سيرومولوتوف “لا يزال الوضع فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب متوتراً للغاية… ولا تزال الأوضاع الصعبة قائمة في سوريا والعراق، حيث العوامل الرئيسية المزعزعة للاستقرار ببقاء الجماعات المتطرفة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وبوجود خلايا تنظيم “داعش” والقاعدة”.

المصدر: سبوتنيك