مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الإثنين 27-12-2021

الانتخاباتُ النيابيةُ في الخامسَ عشرَ من ايارَ المقبلِ وفقَ وزيرِ الداخلية، بانتظارِ توقيعَي رئيسِ الحكومةِ ورئيسِ الجمهوريةِ على المرسومِ قبلَ تسعينَ يوماً من موعدِ الانتخابات، أي في مهلةٍ اقصاها منتصفُ شُباطَ المقبل .

هو اولُ ترتيبٍ رسميٍّ للمهلِ الانتخابية، على أنَ العينَ على المهلِ السياسيةِ لمعرفةِ ما ستؤولُ اليه الامور.

عندَ الثامنةِ كلامٌ لرئيسِ الجمهوريةِ العماد ميشال عون يتناولُ آخرَ التطورات، وعليهِ يُعرفُ وجهةُ المسارات السياسية، على املِ ان يتمكنَ المسؤولونَ من اجتراحِ خرقٍ ما لعلّه يخففُ عن اللبنانيينَ المختنقين..

في الاقليمِ اختناقُ اهلِ العدوانِ على اليمنِ موثقٌ بالصوتِ والصورة، ويكفي متابعةُ المؤتمرِ الصِحافي للمتحدثِ باسمِ تحالفِ العدوان اللواء تركي المالكي لمعرفةِ الواقعِ الذي وصلَ اليهِ هؤلاء..

الا انَ الاميركيَ الذي يُمِدُّ العدوانَ بكلِّ انواعِ الاسلحةِ والخِبراتِ والغطاءِ السياسيِّ لجريمةِ العصر، لم يُمِدَّهُم بمُخرجٍ او كاتبِ سيناريو او ممثلٍ محترفٍ ليساعدَهم على اخراجِ “الفيلم المضحكة” الذي تمَّ عرضُه خلالَ مؤتمرِ المالكي كدليلٍ على ما اَسمَوْهُ تورطَ حزبِ الله بحربِ اليمن . فيلمٌ يَصلُحُ لنيلِ جائزةِ اغبى اخراجٍ وسيناريو وتمثيل.

لكنْ على سخافتِه فانَ للفيلمِ دلالاتٍ عميقة، فهو يؤكدُ افلاسَ هؤلاءِ وضياعَهم في الميدانِ اليمني الى حدِّ الهَذَيان، ويؤكدُ اصرارَهم على انكارِ حقيقةِ انَّ مَن هزَمَهُم ومَرَّغَ انوفَهم بوحلِ اليمنِ هم ابناءُ الحكمةِ والايمان، الرجالُ اليمنيونَ الشجعان، اما ابرزُ رسائلِه فهي انَّ النصرَ اليمنيَ الحاسمَ باتَ قابَ قوسينِ او ادنى.

على كلِّ حال اِنَّ ما وردَ في المؤتمرِ حولَ ما أسماهُ المالكي أدلةً على دورِ حزبِ الله في اليمن، هي أمورٌ تافهةٌ وسخيفةٌ لا تَستحقُ التعليقَ والردَّ عليها بحسَبِ بيانِ العلاقاتِ الاعلاميةِ لحزبِ الله..

المصدر: قناة المنار