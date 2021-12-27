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December 27 2021 - 17:52

جرحى في حادث سير بالجية

منذ 29 mins 27 December، 2021
حوادث واخبار امنية
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في إقليم الخروب عن سقوط عدد من الجرحى في حادث سير وقع بين “بيك أب” ودراجة على المسرب الشرقي من أوتوستراد الجية، مقابل شركة الكهرباء. وحضرت سيارة اسعاف ونقلتهم إلى المستشفى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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جريح بحادث سير في الجية

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام”  ان جريحا سقط بانقلاب سيارة رباعية الدفع سوداء اللون عدة مرات على المسلك الشرقي لاوتوستراد الجنوب في الجية في اتجاه بيروت، وانزلقت الى اطراف المسلك الشرقي في اتجاه صيدا، بفعل السرعة الزائدة. ونقل الجريح الى احد المستشفيات المجاورة بعد رفع السيارة عن الطريق.

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

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