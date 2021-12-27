جرحى في حادث سير بالجية

جريح بحادث سير في الجية

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” ان جريحا سقط بانقلاب سيارة رباعية الدفع سوداء اللون عدة مرات على المسلك الشرقي لاوتوستراد الجنوب في الجية في اتجاه بيروت، وانزلقت الى اطراف المسلك الشرقي في اتجاه صيدا، بفعل السرعة الزائدة. ونقل الجريح الى احد المستشفيات المجاورة بعد رفع السيارة عن الطريق.