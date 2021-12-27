جرحى في حادث سير بالجية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في إقليم الخروب عن سقوط عدد من الجرحى في حادث سير وقع بين “بيك أب” ودراجة على المسرب الشرقي من أوتوستراد الجية، مقابل شركة الكهرباء. وحضرت سيارة اسعاف ونقلتهم إلى المستشفى.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في إقليم الخروب عن سقوط عدد من الجرحى في حادث سير وقع بين “بيك أب” ودراجة على المسرب الشرقي من أوتوستراد الجية، مقابل شركة الكهرباء. وحضرت سيارة اسعاف ونقلتهم إلى المستشفى.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” ان جريحا سقط بانقلاب سيارة رباعية الدفع سوداء اللون عدة مرات على المسلك الشرقي لاوتوستراد الجنوب في الجية في اتجاه بيروت، وانزلقت الى اطراف المسلك الشرقي في اتجاه صيدا، بفعل السرعة الزائدة. ونقل الجريح الى احد المستشفيات المجاورة بعد رفع السيارة عن الطريق.