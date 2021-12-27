حزب الله إستقبل وفد لجنة مهجري فلسطينيي سوريا

استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وفدا من “لجنة مهجري فلسطينيي سوريا” برئاسة محمد قدورة،وجرى البحث في معاناة النازحين الفلسطينيين من سوريا اجتماعيا وتربويا وصحيا، إضافة إلى القوانين القاسية التي اتخذتها السلطات اللبنانية وتقليص تقديمات وكالة الأونروا لهم وتخفيضها، والإجراءات التي أثرت سلبا على وضعهم في لبنان، كما جرى النقاش في آخر التطورات التي تشهدها سوريا”، معتبرين أن “ما يحصل هدفه الأول ضرب القضية الفلسطينية في وجدان الأمة وعلى رأسها حق العودة”.

وفي الختام نوه قدروة ب”الموقف المبدئي والأخلاقي لقيادة حزب الله تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام