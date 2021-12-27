حركة الأمة: نأمل ان تحمل الأيام المقبلة انفراجات تريح اللبنانيين

هنأت حركة الأمة في لبنان “اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، بالميلاد ورأس السنة”.

وأملت الحركة أن “تحمل الأيام المقبلة انفراجات تريح اللبنانيين، وأن تبدأ رحلة معالجة الواقع السياسي المأزوم، الذي يبقى رهنا للطبقة السياسية التي أوصلت البلد جراء نهج الفساد والليبرالية المتوحشة إلى الواقع المأسوي”.

وأكدت الحركة أن “لبنان بشعبه ومقاومته يواجه أشرس أنواع الحروب، وهي الحرب الاقتصادية المجرمة، بهدف كسر الإرادة الوطنية المقاومة، لكن في النتيجة لن يحصدوا إلا الخسران والفشل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام