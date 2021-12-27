استقرار أسعار الذهب بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين فوق المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) في الوقت الذي قوبل فيه التراجع الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بارتفاع في الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1809.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش وظل متقدما في الغالب على 1800 دولار أمريكي منذ الإغلاق فوق هذا المستوى للمرة الأولى منذ شهر الأسبوع الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي والتي سجلت 1811.40 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية من أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع والتي سجلتها في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوى له منذ أسبوع تقريبا مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية لحاملي العملات غير الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 22.76 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.9 في المئة إلى 965.45 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1960.38 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 23 نوفمبر تشرين الثاني عند 1962.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

المصدر: رويترز